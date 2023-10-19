【恒指夜期+北水】北水全日轉吸資近18億　買指數ETF沽中海油騰訊　恒指夜期升22點（不斷更新）

港股顯著下跌，再次引來北水低位買貨，全日錄17.9億元淨流入。資金集中買指數ETF，盈富基金 （02800） 及南方恒生科技ETF （03033） 分別錄5.5及4.4億元淨流入，中芯國際 （00981） 亦有2.5億元淨流入；淨流出方面，中海油 （00883） 及騰訊 （00700） 分別走資2.4及1.9億元。

恒指夜期升22點，報17312點。

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京東跌半成破底、小米升3% 國壽挫6%、舜宇升逾8% 恒指跌436點

港股跌逾400點。恒指低開192點，其後跌幅逐步擴大，恒指跌436點，收報17295點，以接近全日最低位收市，成交近912億元。科指跌1.9%，報3700點。京東 （09618） 跌逾5%破底，國壽 （02628） 挫逾6%，舜宇 （02382） 逆市升逾8%，小米 （01810） 升3%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 小米 13.58 +3.0 +11 117 聯想 8.22 +6.3 +6 7 舜宇 65.30 +8.7 +6 25 滙豐 60.75 -2.4 -37 10 騰訊 291.20 -2.9 -39 12 友邦 66.75 -3.6 -47 360

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【18：50】北水全日轉吸資近18億 買指數ETF沽中海油騰訊 恒指夜期升22點

【17：50】【分析】臨近雙11 京東為何再創上市新低？

【16：43】【業績】中國鐵塔首三季盈利73.5億元人民幣 按年升近15%

【16：22】【雙11】京東零售CEO：今年11.11商家數目增1.5倍 股價失守紅底、收跌5.5%（第二版）

【16：12】【人工智能】李嘉誠再支持教大開展第3階段AI素養課程 「AI是未來不可或缺關鍵科技」

【16：10】京東 （09618） 跌逾5%破底，國壽 （02628） 挫逾6%，舜宇 （02382） 逆市升逾8%，小米 （01810） 升3%，恒指跌436點，收報17295點，成交近912億元。科指跌1.9%，報3700點。

【16：00】恒指U盤前跌431點，報17301點。

【15：35】小米 （01810） 尾市升3%，高見13.58元。京東 （09618） 跌逾4%，破底低見96.95元，ATM分別跌逾2%。

【15：20】恒指尾市跌382點，報17349點，午後曾低見17323點，科指跌1.6%，報3711點。

【14：55】聯想 （00992） 反彈幅擴大至逾6%，高見8.24元。

【14：38】大市跌幅擴至近400點，報17342點，跌390點，科指跌1.8%，報3703點。

【14：26】小米 （01810） 微博宣布，小米14系列將於10月首發，小米股價逆市升逾2%，高見13.54元。

【小米1810】小米14系列本月發布 小米澎湃OS + Leica Summilux鏡頭 小米升逾2%

【14：19】舜宇光學 （02382） 逆市升9%，高見65.6元。

【14：18】【一帶一路】金管局與發改委簽署備忘錄 支持中資機構跨境融資

【13：39】國壽 （02628） 跌近6%，平保 （02318） 跌逾3%，太保 （02601） 跌4%。

【13：30】馬可數字科技 （01942） 再跌逾8%，低見3.97元。

【13：29】手機孖寶逆市向上，其中舜宇 （02382） 升逾5%，高見63.45元，瑞聲 （02018） 升近2%，高見13.92元。

【13：22】【雙11】京東下午舉行11.11啓動發布會 股價先跌為敬、失守紅底

【13：14】金沙 （01928） 績後造好，股價午後升3%，高見21.35元，另一藍籌銀娛 （00027） 升0.5%。

【13：09】比亞迪 （01211） 回吐3%，吉利 （00175） 跌近半成，長汽 （02333） 跌近2%，廣汽 （02238） 跌逾3%，至於恒大汽車 （00708） 升逾5%。

【13：00】港股午後初段跌約355點，報17376點，科指跌近2%，報3696點。

【12：19】【業績︱內房股】中國海外宏洋首三季經營溢利42.8億元人民幣 按年跌23.5%

【12：15】【中國經濟】中國2023年GDP「保5」在望？ 4大投行上調增長預測、2024年恐放慢

【12：00】恒生指數半日跌345點，報17386點，成交453.5億元。科指跌1.9%，報3701點。京東 （09618） 跌5%破底，美團 （03690） 跌逾3%，小米 （01810） 逆市升逾1%，蔚小理跌逾3%至8%。

【11：32】內地股市半日下跌，上證半日跌1.2%，深證跌1.1%，創業板指跌0.8%。

【11：23】聯想 （00992） 股價反彈，升逾3%高見7.99元。

【11：12】恒大 （03333） 短綫拉升，股價逆市升近9%，高見0.63元，成交1030萬元。

【11：06】京東 （09618） 跌幅擴至逾5%，破底低見97.25元，小米 （01810） 逆市升逾1%。另外，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%，美團 （03690） 跌逾2%。恒旨最新跌320點，報17411點，科指跌1.7%，報3707點。

【10：57】【香港01創辦人】于品海遭建銀國際入稟呈請破產 高院12.19聆訊

【10：54】維達 （03331） 短綫向上，股價升逾4%高見20.15元。RGE據報考慮競購維達。

【維達3331】維達國際傳獲新競購者、股價曾逆市彈4% 新加坡投資公司RGE擬進場

【10：45】【騰訊700】騰訊跌逾1%再穿300關 千個買盤排隊295元入貨

【10：33】艾美疫苗 （06660） 破底低見8.22元後，轉升逾5%，高見9.34元。

【10：32】碧桂園 （02007） 最新轉升逾1%，高見0.76元。

【10：30】小米 （01810） 最新升近2%，高見13.44元。

【10：25】【新股IPO】極兔速遞1519孖展認購結束 仍未足額（不斷更新）

【10：20】奈雪的茶 （02150） 跌1%，破底低見3.69元。奈雪的茶於第3季淨新增166間奈雪的茶直營門店。

【茶飲股】奈雪的茶第3季淨增166間直營店 料鮮奶茶銷售佔比提升振冬季表現

【10：17】港股早段曾跌最多349點，低見17383點，最新跌約277點，報17455點，科指跌1.4%，報3718點。

【10：13】內險向下，國壽 （02628） 跌近4%，平保 （02318） 、太保 （02601） 跌逾2%，財險 （02328） 跌逾1%。

【10：08】滔博 （06110） 績後逆市向好，升逾1%，高見6元。

【業績｜體育用品股】滔搏中期多賺16.7% 中期息增逾兩成至16.89仙 現價股息率約6.6厘

【10：06】俊知集團 （01300） 跌逾1%，低見0.355元。

【私有化潮】俊知集團私有化失敗、法院會議未夠股東支持 股價下午偷步跌2成

【10：04】中海外 （00688） 跌近2%，潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 跌逾2%，雅居樂 （03383） 跌逾2%破底低見0.76元，龍湖 （00960） 跌3%，恒大 （03333） 跌半成。

【09：59】中芯國際 （00981） 升0.5%，華虹半導體 （01347） 升逾1%。

【09：52】小米 （01810） 逆市靠穩，股價升0.2%，高見13.24元。

【09：49】【內房危機】楊國強、楊惠妍兩父女或已離境？ 碧桂園闢謠︰二人目前在國內正常工作

【09：38】港股開市後跌近300點，報17436點，跌296點，科指跌1.9%，報3702點。蔚小理跌3%至9%。京東 （09618） 跌4%，破底低見98.3元，友邦 （01299） 跌逾3%，低見66.85元。

【09：26】國美零售 （00493） 發澄清公告，指截至9月底集團於廣東省擁有自營店2家及加盟店107家，股價反彈逆市升逾2%。

【國美493】國美澄清：9月底於廣東仍有兩間自營店 圖粉碎門店全關傳聞

【09：25】金沙 （01928） 績後向好，股價逆市高開逾1%。

【09：21】京東 （09618） 跌逾3%，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%，Tesla盤後跌逾4%，蔚小理下挫，理想汽車 （02015） 跌逾1%，蔚來 （09866） 跌逾7%，小鵬汽車 （09868） 跌逾8%，恒指低開192點，開報17540點，成交22.2億元，科指跌1.6%，報3709點。

【TSLA業績】特斯拉季績遜預期 馬斯克講話、股價愈講愈跌 量產Cyber​​truck挑戰巨大

【09：13】期指開報17536點，跌222點。

【09：09】恒指黑期跌約225點，報17526點。

【08：10】【減持美債】中國連續5個月減持美國國債 持有規模為09年6月以來最低

【07：51】【藍籌業績│濠賭股】金沙第3季扭虧為盈 經調整物業EBITDA為6.3億美元

【07：45】【監管找人】中國錢包：監管機構未能找到公司管理人員 兩董事同晚跳船

【07：45】【Morning精點】殺人鯨資本：中國限制海外機構接觸企業數據將加劇外資撤離︱36歲漢訛稱永久離港圖領強積金被捕

【07：45】港股ADR收報17541點，跌190點或1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報62.1元，較港收市價低0.15元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報296.66元，較港收市價低3.34元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.22元，較港收市價低0.23元或0.3%。

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【07：30】美股周三走低，美國10年期債息創16年新高，市場密切關注地緣政治風險與企業業績。道指曾跌399點或1.2%，納指亦一度跌1.9%，道指收市跌332點或1%， 報33665點，納指跌219點或1.6%，報13314點，標指跌58點或1.3%，報4314點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市挫189點 小鵬美股低港8%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩