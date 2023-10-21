【搶人才】8成港企採獎勵計劃　4成提供靈活工作時間

▲ 有近2成機構指出，正考慮將退休年齡由原本的60歲，延長至65歲，以應對人手不足。（資料圖片）

在這「工搵人」的年代，無論在香港、澳門或是廣東省城市，都需以吸引的薪酬來「搶人才」，但僱員福利和獎勵計劃，也是不可或缺的元素。

以香港為例，《2023粵港澳大灣區薪酬及福利調查》指出，有82.8%受訪機構表示有實施僱員獎勵計劃，當中以「非固定花紅」最受歡迎，其次是「提供培訓」。機構在不同職級上所提供的固定花紅平均為1個月，非固定花紅為0.9至1.6個月。

該調查也針對各種福利項目，包括假期、教育、住宿、退休保障等進行分析，發現有約4成港企有向員工提供全薪的「生日假」，平均為1日；至於「考試假」，平均則為2.2至4.3日。

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自疫情爆發後，愈來愈多企業也實施靈活工作安排。香港人才管理協會副會長梁偉佳提到，在調查期間，約4成機構有提供靈活的工作時間給員工；另約3成半機構表示，有安排員工在家辦公。

近兩成擬延長退休年齡

老齡化趨勢亦是香港正面對的問題，有73.6%受訪機構表示有制定退休年齡政策，但有近2成機構則指出，正考慮將退休年齡由原本的60歲，延長至65歲，以應對人手不足。

廣東省城市方面，近年則有企業採用「靈活用工模式」的趨勢，有31.5%受訪機構正是採用該模式。梁偉佳解釋，靈活用工可解決招聘困難、人員成本，以及非長期需要的工作崗位等問題。

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不過，該模式雖能提升機構效益，但由於招聘崗位大多是一綫或基層員工，因此亦需面對工人質素不穩定、管理困難等問題，惟調查顯示，有64.8%機構仍會視乎崗位需要而繼續使用靈活用工模式。

記者：陳卓賢

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