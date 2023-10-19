▲ 【美股業績︱NFLX】Netflix用戶增長強勁、月費加價 股價盤後升近13%

Netflix（美︰NFLX）公布季績。Netflix季度收入85.4億美元，符預期，每股收益3.73美元，高於市場預期的3.49美元。期內，全球訂戶增加876萬，高於預的549萬，為2020年第二季以來最多。用員總數為2.4715億，高於預期為 2.4388億，廣告版用戶數量按季增加70%。Netflix股價盤後升12.8%，報390.61美元。

Netflix宣布美國、英國和法國加價。美國的廣告版本月費定價將維持6.99美元，基本和高級用戶月費則加價。基本用戶價為11.99美元（原為9.99美元），高級用戶價為22.99美元（原為19.99美元）。至於標準服務月費則仍為15.49美元。

Netflix預計今季收入增長11%至86.9億美元，低於市場預期的87.7億美元，淨訂戶增量預計將按季持平。至於全年營業利潤率預計將在約20%，為其先前預測範圍18% 至20%的上限。另外，2024年營業利潤率料為22%至23%。

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責任編輯︰梁浩碩