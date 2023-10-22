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【樂齡科技】智能防感染流動乾廁　紓護理員壓力

10:00 2023/10/22

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智能防感染流動乾廁allcareAI一站式打包功能，為護理員省卻每次使用前後清洗和消毒，過程不但方便衞生，且可避免臭味和排洩物外溢。（湯致遠攝）

人口老化是全球普遍現象，根據政府統計處的人口推算，到2046年，香港65歲及以上的長者總人口比例將升至36%。為應對長者市場的龐大需求，有本地初創發明了兩款樂齡科技產品，盼提升長者的生活質素，紓緩護理人員的工作壓力。

護老院和醫院長期面對人手短缺的問題，護理員難以為行動不便、帶有傳染病需要隔離的長者或病人提供最適切的照顧，包括協助他們解決如廁的日常需要，因此需提供便廁椅供他們使用。

然而，傳統便廁椅在每次使用前後，均需要護理員花約15分鐘進行消毒坐板、清洗便盆及處理排洩物。再者，清潔的過程是存在被細菌感染的風險，而排洩物也有可能會意外地滴落地面，容易令其他路過的長者跣倒。

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為解決上述痛點，百隆人工智能研發了一款智能防感染流動乾廁allcareAI，不但能降低人手接觸導致細菌傳播的風險，且有效節省護理員清潔便廁椅，以及處理排洩物所需的時間。

該公司聯合創辦人及產品總監胡百非表示，allcareAI採用將便廁椅結合感應器一體式設計，能夠隨時移至床邊，讓行動不便、帶有傳染病需隔離的長者和病人更自主地使用。

使用它如廁時，排洩物會掉進坐墊便盆最下方，之後只需通過非接觸式感應器控制，盛載着排洩物的坐墊便盆袋，便會即時封口及掉進乾廁下方的暫存格，並自動更換新的坐墊便盆袋備用，整個過程僅需約3分鐘。

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胡百非解釋，因為廁板和便盆是無縫地被特製的坐墊便盆袋自動包裹，所以用戶毋須擔心衞生和排洩物溢出的問題。此外，護理員只需從暫存格直接取出已密封的坐墊便盆袋棄置，省卻每次使用前後清洗和消毒的工序。當暫存格空間不足或坐墊便盆袋即將耗盡時，allcareAI系統亦會向護理員發出更換提示。

輪椅跨越月台空隙 毋須他人協助

除如廁問題外，不少長者也有行動不便的情況，需要使用輪椅代步。途齡科技行政總裁兼首席工程師徐華峰指出，全球每年對電動輪椅的需求量逾1,000萬台，在人口老化趨勢下，更多人將面對出行不便的挑戰。

惟市面的電動輪椅大部分都有應用場景限制，例如無法爬樓梯、行沙灘或上山等，因此該公司研發了智能電動輪椅TENK，能在各種崎嶇不平的路面行駛，更可在毋須他人協助的情況下，爬樓梯及跨越港鐵月台的空隙，讓行動不便人士享受出行的自由。

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TENK採用獨家專利的輪帶系統設計，能夠在樓梯、草地或沙灘上行走，克服了傳統輪椅在起伏不定路面活動時的限制。徐續稱，在任何場景下，TENK的承重力都能達200公斤，續航力也達到36公里，較同類產品高50%。

此外，輪椅亦裝上攝像鏡頭、超聲波及紅外綫傳感器，可實時偵測和分析四周的障礙物，在預防碰撞之外，還可確保其穩定和安全性。

TENK亦結合了物聯網感知技術，用戶可透過手機應用程式即時掌握輪椅速度、行駛里數和耗電量等資訊。當系統檢測到使用者發生緊急狀況時，亦可立即向其照顧者及醫療機構發出警報以尋求協助。

記者：陳卓賢

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