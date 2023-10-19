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【儲局官員】沃勒︰儲局可等待、觀察　暗示支持11月繼續暫停加息

宏觀解讀 08:30 2023/10/19

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【儲局官員】沃勒︰儲局可等待、觀察　暗示支持11月繼續暫停加息

聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）表示，儲局可以等待並收集更多數據，再決定是否需要進一步緊縮貨幣政策，暗示他傾向11月的議息會議按兵不動。

沃勒認為可以等待、觀察，根據經濟表現再決定需要對利率路徑採取何種具體行動，表示會仔細觀察數據表現，再確定經濟是否真的開始降溫，名義價格有沒有加快升高。他認為，就目前而言下結論為時過早。

他正觀察兩種情境，指過去幾個月的趨勢是勞動力市場強勁而通脹減速，工資增長放緩，若情況持續，相信可以保持政策利率穩定，讓經濟以預期的方式發展。但是，也不能不考慮第二種情況，即需求和經濟活動繼續保持最近的速度，可能給通脹帶來持續上行壓力，並阻礙甚至扭轉通脹回落至2%的進程。若不採取行動，在抗通脹方面取得的成果和長期價格穩定將面臨風險。

他又表示，現在討論減息為時過早，又懷疑中東衝突對美國經濟增長影響不大，除非戰事出現升級和擴大。

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責任編輯︰梁浩碩

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