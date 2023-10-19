▲ 【藍籌業績│濠賭股】金沙第3季扭虧為盈 經調整物業EBITDA為6.3億美元

金沙中國 （01928） 第三季轉虧為盈，淨收入為2.3億美元，相對去年同期為淨虧損4.7億美元。經調整物業EBITDA為6.3億美元，相對去年同期為經調整物業EBITDA虧損1.5億美元。期內，淨收益總額按年增6.1倍至17.8億美元。資本開支為3.3億美元，包括於澳門4400萬美元的建造、發展及維修活動。

金沙控股股東LVS主席兼行政總裁Robert Glen Goldstein表示，在COVID後重開僅8個月情況下，季內澳門EBITDA為6.3億美元，未來更加讓人期待。LVS總裁兼營運總裁Patrick Dumont表示，利潤率為35.3%，按季增長210個基點。隨著收益持續增長，預期利潤率將超過2019年澳門業務36%的利潤率。

Robert Glen Goldstein表示，市場對於澳門未來的增長既有猜測。相關的問題在於市場能否增長到300億美元、350億美元或更高？他表示對此深信不疑，且達到的時間很可能早於任何人所意會，這增強其對投資組合中的資本投資計劃所產生的回報的信心，對澳門市場在近期及長期的增長滿懷信心。

他表示，LVS已投資150億美元於澳門，而澳門是全球最重要的陸上市場。第三季度的EBITDA增長較先前季度強勁，於澳門的零售業務已遠超COVID前的數字，預期業務中博彩部分的發展將與新加坡並駕齊驅，且於2024年加快推進。

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責任編輯︰梁浩碩