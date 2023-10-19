▲ 【TSLA業績】特斯拉季績遜預期 馬斯克講話、股價愈講愈跌 量產Cyber​​truck挑戰巨大

電動車生產商Tesla（美：TSLA；特斯拉）公布第三季業績，總收入233.5億美元，按年升9%，低於預期的241億美元。經調整純利23.18億美元，按年跌37%，每股盈利0.66美元，低於預期的0.73美元，毛利率跌至17.9%，按季跌0.3個百分點，按年跌7.2個百分點。Tesla最新跌9.2%，新造220.34美元，成交173.5億美元。

Tesla指，已在德州工廠「試生產」Cyber​​truck，年產量12.5萬輛，並表示首批電動皮卡將於11月30日在德州工廠首次交付，當日會舉辦活動。更高密度的4680電池生產正按計劃進行，並繼續在美國建造提煉鋰電的產能。

Tesla CEO馬斯克在電話會議指，能源將成為最高毛利的業務。他續指，需要大量工作才能實現量產Cyber​​truck，並以人們可以負擔的價格實現正現金流，他強調，「我只是想降低對 Cyber​​truck 的期望。這是一個很棒的產品，但從財務角度來看，它需要一年到 18 個月的時間才能有顯著的正現金流貢獻」。目前已有100萬人預訂Cyber​​truck，預期2025年可能生產25萬輛。

另外，他希望墨西哥工廠全面投產之前，了解全球經濟，他憂慮高利率環境，並表示買車的人關注的是他們每月的還款額，「如果利率居高不下或更高，人們購買車就會變得更加困難。」。

Tesla於業績報告指，2023年的主要目標未變，減低每輛車的成本，在生產最大化、繼續投資AI及其他增長項目之下，仍產生自由現金流。期內，每輛車的銷售成本跌至3.75萬美元，雖然新工廠的生產成本仍高於現有工廠，但實施了必要的升級，進一步減低成本。特斯拉表示，繼續相信行業領導至必須是低成本領導者。

在高利率環境下，特斯拉認為專注於研發投資和資本支出以實現未來成長，同時保持正現金流，才是正確的做法。自由現金流達到23億美元，同時現金和投資狀況持續改善。

研發費用為 11.6 億美元，高於去年同期的 7.33 億美元。AI方面，特斯拉指，將 AI 訓練計算規模擴大了一倍以上，以適應不斷增加的數據，以及 Optimus 機器人項目。其人形機器人目前正在透過人工智慧而不是硬編碼軟體進行簡單任務的訓練，其硬體正在進一步升級。

另外，由於綜合毛利產生超過50億美元利潤，能源生產和儲能業務已為盈利提供重要貢獻。

Tesla指，計劃盡快增加產量，以實現2021年的指引，即50%複合年增長率。在一些年份，可能會增長得很快，亦可能增長得慢，視乎多種因素。2023年全年目標生產180萬輛電動車，以保持領先於 50% 的長期複合年增長率。

【分析】特斯拉TSLA周三收市後業績 市場點估？

記者：譚志偉