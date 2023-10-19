【券商點睇】新能源車業務快速增長 比亞迪電子目標上望48元

中信證券看好，比亞迪電子（00285）在北美大客戶的組裝和零部件份額保持增長，安卓端在產能調整後將持續聚焦中高端產品，提升盈利能力。另新型智能產品及新能源汽車業務收入有望保持快速成長。

【iM人物專訪】興業證券張憶東 港股反彈一觸即發 恒指年底前或挑戰21000點

考慮到公司2023年首三季業績超預期，擬收購捷普成都及無錫工廠若能落地將打開成長空間，該行樂觀看待公司未來業績表現。在暫不考慮收購捷普相關業務情況下，上調2023至2025年淨利潤預測至40億元人民幣、50.57億元人民幣及66.62億元人民幣。

【延伸閱讀】大行報告：天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

報告稱，參考A股上市的產業鏈可比公司，如長盈精密、立訊精密、領益智造的2024年市盈率平均估值為15倍，基於公司在國內大客戶及北美大客戶端的業務擴展，有望帶來持續成長性，給予公司2024年目標市盈率為20倍，對應目標價48元，維持「買入」評級。

【同場加映】青姐話：國家隊狂泵水 港股竟敢照隊

【同場加映】溫股知新：日升日跌無方向 利好利淡難上揚

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛