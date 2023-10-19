【券商點睇】現金流轉正趨勢尚不明朗 極兔速遞IPO值博率五五波

安信國際指出，極兔速遞（新上市編號：01519）的內地業務擴張速度亮眼，日單峰值在2022年突破5,000萬，是國內最快實現峰值目標的運營商，2020至2022年單量複合增速達140%，8月在內地的日單量提升至4,600萬，份額提升至12.4%。 2022年公司在東南亞的包裹量是排名第2玩家的3倍，有望在市場整合中擴大份額優勢。

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資料顯示，公司IPO發行價為每股12元，全球擬發售股份3.3億股，其中香港、國際佔比10%、90%，擬募資約39.2億元。 基石投資人包括Aspex、博裕資本、 D1Capital等9位投資方，認購金額15.6億元，約佔發售股份的40%。

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報告稱，發行後預計公司總市值約為1,057億元，對應2022年市銷率為1.9倍，對比快遞公司當前2023年市銷率平均值為1.2倍。鑑於單量增長放緩、虧損及經營現金流轉正趨勢尚不明朗， 對比主要上市物流公司均已實現盈利， 給予此次IPO估值評分為5分（滿分為10分），建議投資者謹慎融資認購。

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責任編輯：林衛