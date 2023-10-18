【美國經濟】橋水：市場處於不尋常階段　美債息仍有上升空間

美債息持續衝高，最新升至4.91厘，再創2007年以來高位，對沖基金巨頭橋水（Bridgewater）指，市場正處於一個不尋常的階段，經濟狀況的變化並不是債息和資產價格變化的最大驅動因素，故認為債息上升有其道理的，而且認為升勢尚未完成。

該行指，市場正處於一個不尋常的階段，經濟狀況的變化並不是債息和資產價格變化的最大驅動因素在緊縮週期的現階段，最重要的是所需的條件是否得到滿足；到目前為止還沒有達到。

此外，鑑於通脹仍然偏高，薪資成長亦過高，無法讓通脹穩定在目標範圍內，加上勞動力市場狀況過於強勁，無法對工資和實際利率施加下行壓力，市場已經重新定價了較高的長期利率。成長還沒有弱到足以證明放鬆政策是合理的。

展望未來，該行指如果國債息保持在5%或更高，為了獲得債券的風險溢價，市場需要5.5%或更高的債券利率。考慮到即將到來的債券供應和央行退出購買他們的需求需要來自私營部門投資者，他們需要相對於現金的風險溢價。又指美國政府債息曲線長端的借款即將升至非常高的水平，遠超現有債券購買需求。

橋水認為，緊縮周期的新階段意味著成長面臨巨大壓力，股市相對於債券將變得更加缺乏競爭力。

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編輯：葉志偉