【芯片大戰】芯片猛人蔣尚義在鴻海：鴻海不追逐最先進芯片技術

▲ 【芯片大戰】鴻海蔣尚義：鴻海不追逐最先進芯片技術

電子產品代工廠鴻海（富士康）近年開始涉足芯片領域，鴻海半導體策略官、前台積電高層蔣尚義在「鴻海科技日」活動接受外電訪問，指鴻海不會追逐最先進的芯片技術，反而專注成熟製程的「專用芯片」，並善用供應鏈系統優勢，「鴻海不會與4納米或3納米等領先廠商競爭」。

半導體行業競爭激烈，眾多芯片代工廠爭先研究生產先進製程的芯片，目前領軍者為台積電和三星電子。蔣尚義稱，「若試圖追趕3納米、2納米晶片，那我們已經遲了。我們的工作方式是努力管理供應鏈。我們稱之為專用技術，這一點都不遲」。

所謂的「專用芯片」，是指用於汽車和物聯網等領域的成熟製程芯片，如28納米或更大的芯片。

蔣尚義在同場活動稱，未來半導體製造朝系統芯片製造（system foundry）商業模式發展，鴻海可提供小芯片晶粒資料庫、先進封裝平台、以及系統設計組裝和測試、加上作業軟體等，形容在系統芯片製造領域上，鴻海已準備就緒。

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編輯：伍鍵文