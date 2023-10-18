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【分析】碧桂園境外債恐違約　為何股價仍升？

股市 22:25 2023/10/18

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【分析】碧桂園境外債恐違約　為何股價仍升？

碧桂園 （02007） 公布集團流動性中短期內仍將持續緊張，境外債務到期未付，要求債權人給予時間，為何股價仍升？因為透露了保交樓的進度，一季14萬套。

碧桂園面對當前的流動性壓力，表示已採取各種措施予以緩解，以最大限度地減少對項目建設和運營的影響，反映正全力推進保交樓工作。

資料顯示，碧桂園2023年全年預計總交付70萬套房屋，上半年已交付27.8萬套，最新通告指出，截至9月30日，年內已交付42萬套，累計交付面積5112萬平方米，交付項目涉及31個省份、235個城市，部份項目可提前交付，反映第三季交付14.2萬套，若全年交付70萬套，即第四季要交付28萬套。

若以今年平均速度計，碧桂園一季趕工14萬套樓，若第四季交付28萬套，似乎難以達到，如果追到50%其實算進度良好，加上最近傳出創始人楊國強賣私人飛機再注資的消息，第四季進度會否再加速？

碧桂園還語重心長指，高度重視債務風險化解，首重把握新政策帶來的銷售窗口期，切實做好銷售及回款工作。

【內房危機】碧桂園違約？　美元債持有人稱寬限期結束仍未收款　碧桂園：冀尋整體解決方案

記者： 譚志偉

港股 內地物業 碧桂園 碧桂園（02007）
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