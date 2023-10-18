【業績｜體育用品股】滔搏中期多賺16.7%　中期息增逾兩成至16.89仙　現價股息率約6.6厘

▲ 【業績｜體育用品股】滔搏中期多賺16.7% 中期息增逾兩成至16.89仙

滔搏 （06110） 截至8月底止6個月，盈利按年升16.7%至13.4億元（人民幣，下同），經營利潤升9.2%至17.3億元，經營利潤率為12.2%，較去年同期升0.2個百分點。滔搏中期息增加23.1%至16分（相當於16.89港仙），中期派息率為74.2%，按年升3.8個百分點。

按今次中期息16.89港仙，連同去年末期息及特別息約21.99港仙，以周三（18日）收市價5.92港元計，現價股息率約為6.6厘。

期內，滔搏收入按年升7.3%至141.8億元，其中，零售業務收入增長 8.8%至119.9億元。受惠於多樣化品牌組合、品牌趨勢的回歸，以及新興細分運動市場的成長，帶動主力品牌與非主力品牌的收入均錄得按年增長，包括耐克及阿迪達斯的主力品牌收入增長7%，非主力品牌收入增長10.5%。

同時，鑑於整體消費復甦，以及合作品牌産品的推陳出新，疊加市場營銷活動的回歸，新品銷售按年錄得改善。新品銷售對整體零售業務銷售金額的貢獻佔比提升，驅動整體零售折扣率改善，並帶動零售同店銷售增長。

截至8月底止，滔搏累計用戶數約7310萬人，按年提升16.2%。期內，會員貢獻的店內零售總額（含增值稅）比例為92.7%，複購會員對會員整體消費貢獻穩定在60%至70%之間。而高價值會員佔總消費會員比例僅中單位數，但對總消費會員的銷售貢獻近4成，客單價顯著高於會員整體。

然而，集團毛利率按年略跌0.9個百分點至44.7%。滔搏指，主因零售折扣率雖然按年改善，以及零售業務收入佔比提升帶來正向貢獻， 但被疫情期間品牌夥伴的特殊支持在市場回暖後逐步合理化遞減所抵消。

期內，平均存貨周轉期為140.9日，較去年同期跌26.7日。

門店方面，截至8月底止，滔搏共運營6,209 家直營店鋪，較2月底淨減少356間。不過，單店銷售面積則按年增加7.7%，其中，主力和非主力品牌，以及不同面積類型門店的單店面積均有所增長。

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編輯：袁諾曦