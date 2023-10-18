【美股業績】大摩盤前跌逾3%　第三季純利跌9%至24億美元　投行業務收入大跌27%

▲ 大摩上季純利跌9%至24億美元 投行業務收入大跌27%

摩根士丹利（美：MS）公布第三季業績，收入按年升2.2%至132.7億美元，預估為132.3億美元。純利則按年跌8.5%至24.1億美元，每股盈利1.38美元，預估為1.28美元。大摩盤前跌3.5%，新造77.55美元。

受累IPO及企業合併交投活動淡靜，大摩上季機構證券業務收入56.7億美元，按年跌2.5%，當中，投行業務出現明顯放緩，收入按年跌26.5%至9.4億美元；證券部門收入25.1億美元，按年升2%；固收部門表現亦不佳，收入19.5億美元，按年跌10.7%。

另一邊廂，大摩亦未能受惠於整體利率上漲，上季淨利息收入按年減少21.3%至19.8億美元，表現遠遜於摩通、富國銀行、美銀等靠零售銀行業務大賺的銀行。此外，大摩上季預期信貸損失（PCL）亦由去年的3500萬美元大增至1.34億美元。

大摩上季財富管理業務收入64億美元，按年增加4.6%，而季内亦保持225億美元資產淨流入；投資管理業務方面，大摩上季表現有改善，收入13億美元，按年增加14%，資產管理總額（AUM）亦增加8.5%至1.4萬億美元。

大摩董事長兼行政總裁James Gorman表示，儘管本季度市場環境依舊複雜，但股權和固定收益業務在市場中表現出色，財富和投資管理業務收入和利潤均有所增長，同時亦完成整合數碼平台，進一步鞏固和建立跨部門收入的協同效應，使公司能夠持續實現增長並為股東提供強勁回報。

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編輯：伍鍵文