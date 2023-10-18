【開飯抽獎】OpenRice 24周年抽獎　電視、大阪機票價值逾200萬元

美食及外賣平台競爭愈來愈激烈，開業已24年的OpenRice亦要不斷尋找新方法，保持吸引力。，由 10 月 4 日至 11 月 30 日，推出一系列激賞活動，送出超過200 萬元獎賞，特設壓軸開飯大抽獎。會員只需完成一些簡單任務，無須登記，即有機會獲得禮品及Rice Dollars 獎賞。



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活動一：開飯任務 輕鬆贏取最高＄192 Rice Dollars

開飯任務設有 4 個任務，當中包括：1）訂座預購；2）外賣自取；3）餐飲券；4）OpenRice Pay，會員凡進行各服務交易 2 次，每筆交易實付金額滿＄100 或以上，即可獲得$24 Rice Dollars。

開飯任務將分兩階段進行，分別為 10 月 4 日至 10 月 31 日（各任務名額 2,000 個，共 8,000 個），以及 11 月 1 日至 11 月 30 日（各任務名額 2,000 個，共 8,000 個），每位會員可分別於 10 月及 11 月各獲獎賞一次；當完成任務集點卡上所有任務，將有機會贏取最高＄192 Rice Dollars。

活動二：開飯比賽 競逐終極開飯王 Samsung 55”OLED 4K 電視帶回家

「開飯比賽」設有 5 大賽區，包括：1）網上訂座之王；2）外賣自取之王；3）餐飲券之王；4）訂座預購之王；5）OpenRice Pay 埋單之王。於活動期間，會員經 OpenRice 手機應用程式或網頁，進行任何訂座並按時出席、使用訂座預購 、 餐飲券、外賣自取 及 OpenRice Pay 埋單服務一次即自動參加此比賽。「開飯比賽」得獎結果將於活動完結後進行結算，首 3 名的會員從所屬比賽中脫穎而出。

活動三：開飯有禮 以 Rice Dollars 換取心儀禮品 儲得多 換得多

當會員每次使用 OpenRice 手機應用程式或網頁進行交易時，均會獲得相應 OpenRice 積分，配合其他OpenRice 定時推出賺取額外獎賞活動，將儲得 OpenRice 積分。積分除了可以在 OpenRice 再次消費時，兌換成 Rice Dollars 用作對銷簽賬金額，結賬時以$1 Rice Dollars 等值 HK$1 直接使用外，更可用於OpenRice 周年狂歡慶典期間推出「開飯有禮」禮品換領活動之上。



活動四：開飯大抽獎 贏取日本大阪雙人來回機票

是次「開飯大抽獎」OpenRice 共送出多達 210 份獎品，會員只需於活動期間經 OpenRice 手機應用程式或網頁進行任何交易一次 (包括：網上訂座並狀態為「有效訂座」 /訂座預購/ 餐飲券 / 外賣自取 / OpenRice Pay 埋單) 即可獲得抽獎資格，有機會贏得日本大阪雙人來回機票、OSIM 梳化小天后及 Samsung Galaxy Z Flip 等，「開飯大抽獎」將於 2023 年 12 月 20 日由電腦隨機抽籤方式進行。



編輯：梁巧恩



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