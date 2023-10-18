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【潘樂陶旗下】安樂工程旗下Anlev收購兩間英國升降機公司　未披露作價

股市 19:52 2023/10/18

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安樂工程 （01977） 宣布，集團旗下升降機、自動梯及自動人行道國際品牌Anlev Elevator Group收購兩間位於英國的升降機公司，現持有JCW Lifts Limited 51%的股權，以及Precision Lift Services Limited 100%的股權。有關公布未披露收購作價。

其中JCW的總部位於約克郡，主要業務集中於倫敦、曼徹斯特、利茲及其他英國重要城市，為高層建築項目安裝各類型客運及貨運升降機；Precision總部位於埃塞克斯郡，於英格蘭東南部銷售各類型升降機，並提供現代化、維修及例行保養等全面服務。

安樂工程主席潘樂陶表示，他們最近於曼徹斯特、伯明翰及倫敦成功獲得並執行大型升降機合約，透過收購JCW和Precision，Anlev Elevator Group將為英國客戶提供全面的一站式升降機及自動梯服務，同時奠定他們於歐洲市場的據點。

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編輯：胡學能

港股 歐洲市場 收購 英格蘭 安樂工程（01977） 潘樂陶 伯明翰 約克郡 英國 倫敦
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