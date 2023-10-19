【中國經濟】中國2023年GDP「保5」在望？　4大投行上調增長預測、2024年恐放慢

▲ 【中國經濟】中國2023年GDP「保5」在望？ 投行上調增長預測、2024年恐放慢

中國第三季GDP勝預期，按年增長4.9%，國家統計局指出，中國首三季GDP增長5.2%，只要第四季經濟增長4.4%以上，就可以達成全年5%左右的增長目標。外資投行方面，普遍認同中國GDP「保5」在望，瑞銀、高盛、花旗、摩根大通及野村均上調了今年中國經濟預測。

不過，外資投行預計2024年中國經濟增長動力將進一步放慢，野村更繼續認為中國明年GDP增長不足4%。

大行對中國GDP最新預測 投行 2023年 2024年 高盛 5.4% → 5.3% 4.5% 花旗 5% → 5.3% / 摩通 5% → 5.2% 4.4% → 4.7% 瑞銀 4.8% → 5.2% 4.2% → 4.4% 野村 4.8% → 5.1% 3.90%

高盛：10月上旬高頻數據理想

高盛表示，中國第三季GDP及9月零售數據勝預期，反映經濟增長動力由第二季低位持續改善。考慮到近期政策放寬的滯後效應以及10月上旬穩健的高頻數據，高盛稍為略高今年第四季中國經濟增長至5.5%。然而，該行略為將全年的經濟預測下調0.1個百分點至5.3%，但維持明年及2025年預測為4.5%及4%。

花旗：或已見經濟周期底部

花旗則表示，中國第三季經濟增長勝預期，或確認了周期性的底部。不過，中國各板塊之間的差異更大，非房地產部門、 即消費、出口和工業，正在獲得動力，但 房地產相關行業仍陷入困局。

花旗認為，未來可能會加大政策力度，特別在明年初，可重點關注舊村改造、地方債務決議、財務擴張等。該行將今年中國經濟增長預測上調0.3個百分點至5.3%。

摩通：未有清晰數據經濟疲弱部分已處理好

摩根大通表示，預期中國經濟復甦動力將會在未來幾個月持續，故將第四季增長預期由4.9%上調至5.5%，而全年增長預測上調0.2個百分點至5.2%，高於今年官方5%的目標。

不過，摩通提醒，現時未有清晰的數據顯示經濟疲弱部份已經處理好，8月以來的房地產政策放寬對樓市交投的影響溫和。通縮壓力持續存在，名義GDP增長疲軟顯示盈利和盈利前景仍然是私人投資復甦的障礙。

瑞銀：今年不再出台大規模財政刺激

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤上調對中國2023和2024年的經濟增長預測，今年增長預測由4.8%上調至5.2%，2024年實際GDP增長預測從4.2%上調至4.4%。

她指出，第三季中國經濟增長動能強於原先預期，高頻資料顯示9月和10月上半月主要城市房地產銷售小幅改善，得益於8月底以來房地產政策寬鬆加碼。隨著全球科技週期觸底，實際出口量有望止跌企穩。同時，十一黃金周資料表明居民消費持續復蘇。預計未來幾個月房地產活動將逐漸企穩，2024年房地產活動跌幅將收窄，對經濟增長的拖累將有所減弱。

不過，她補充，即使多項刺激措施包括央行會再減息10基點、地方政府繼續發行特殊再融資債券以置換地方融資平台債務等如預期中推行，但政府不太可能在年底追加提高預算赤字，年內不會再出台大規模財政刺激政策，或會利用國債發行限額和餘額之差，進一步發債，惟預計不會用盡8300億元人民幣限額。

野村：決策者可能轉向觀望模式

野村證券首席中國經濟學家陸挺認為，中國決策者可能也已轉向觀望模式，以評估近月推出的刺激措施的效應，而這增添第四季和明年春天經濟放緩的風險。他預計，到年底或者明年初中國經濟增速恐會放緩，屆時決策者可能不得不再次加大穩增長力度。

相關文章：

【中國經濟】景順：未來數月經濟增長將持續向好 料再降准及下調LPR

【中國經濟】中國第三季GDP按年增長4.9%、勝預期 城鎮失業率回落至5%、未提青年失業情況

編輯：袁諾曦