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【中國經濟】三外資行調升今年中國GDP預測　最高睇幾多？

股市 19:31 2023/10/18

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【中國經濟】三外資行調升今年中國GDP預測　最高睇幾多?

中國第三季GDP勝預期，按年增長4.9%。大行預期，今年中國經濟增長可如期實現5%的目標，並預期未來可能會加大政策力度，除高盛，花旗、摩根大通及野村均上調了今年中國經濟預測。

大行對中國GDP最新預測
投行2023年2024年
高盛5.4% → 5.3%4.5%
花旗5% → 5.3%/
摩通5% → 5.2%4.4% → 4.7%
野村4.8% → 5.1%3.90%

高盛表示，中國第三季GDP及9月零售數據勝預期，反映經濟增長動力由第二季低位持續改善。考慮到近期政策放寬的滯後效應以及10月上旬穩健的高頻數據，高盛稍為略高今年第四季中國經濟增長至5.5%。然而，該行略為將全年的經濟預測下調0.1個百分點至5.3%，但維持明年及2025年預測為4.5%及4%。

摩根大通表示，預期中國經濟復甦動力將會在未來幾個月持續，故將第四季增長預期由4.9%上調至5.5%，而全年增長預測上調0.2個百分點至5.2%，高於今年官方5%的目標。

不過，摩通提醒，現時未有清晰的數據顯示經濟疲弱部份已經處理好，8月以來的房地產政策放寬對樓市交投的影響溫和。通縮壓力持續存在，名義GDP增長疲軟顯示盈利和盈利前景仍然是私人投資復甦的障礙。

花旗：或已見經濟周期底部

花旗則表示，中國第三季經濟增長勝預期，或確認了周期性的底部。不過，中國各板塊之間的差異更大，非房地產部門、 即消費、出口和工業，正在獲得動力，但 房地產相關行業仍陷入困局。

花旗認為，未來可能會加大政策力度，特別在明年初，可重點關注舊村改造、地方債務決議、財務擴張等。該行將今年中國經濟增長預測上調0.3個百分點至5.3%。

野村證券首席中國經濟學家陸挺認為，中國決策者可能也已轉向觀望模式，以評估近月推出的刺激措施的效應，而這增添第四季和明年春天經濟放緩的風險。他預計，到年底或者明年初中國經濟增速恐會放緩，屆時決策者可能不得不再次加大穩增長力度。

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編輯：袁諾曦

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