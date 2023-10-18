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【内房危機】國統局：房地產行業「調整很正常」　稱有利後期發展

股市 19:32 2023/10/18

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【内房】國統局：房地產行業「調整很正常」　稱有利後期發展

國家統計局公布，首9個月房地產全國房地產開發投資按年跌9.1%，跌幅持續擴大，較首8個月擴大0.3個百分點；商品房銷售面積按年下降7.5%，銷售額下降4.6%。國家統計局副局長盛來運在記者會上表示，房地產由2003年至2020年，近20年持續保持高增長，故行業到一定階段出現調整很正常，有利淘汰落後產能，及結構優化，認為現時的調整有利後期發展。

盛來運稱，近日出台的一系列穩定房地產優化政策，實施需要過程，而房地產投資跌幅持續收窄，證明房地產優化政策作用持續釋放，並產生正面效果，但由於行業正處調整階段，故此政策發揮需時。

他提到，房地產持續高質量發展有很強支撐，主要因為中國城鎮化率數量及質量仍有較大提升空間，意味剛性及改善性需求還是較大。他補充，中國房地產結構上中小戶型偏多，隨著生活水平提高，住房的改善性需求潛力非常大。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：伍鍵文

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