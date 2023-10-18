【環保最大】即棄塑膠產品管制料明年實施 周日起吐痰罰款增至3,000元 棄置大量垃圾或阻街行為罰款增至6,000元

環境及生態局局長謝展寰表示，預計明年將實施首階段的一次性塑料制品管制措施，並希望社會各界共同努力做好準備，以便在法例生效後能取得更好的效果。他表示，政府原本計劃在2025年推行減少一次性塑料的措施，但本屆政府希望加快步伐，計劃在今年年底或明年年初開始實施。然而，當條例草案提交到立法會審議時，有很多討論，議員們認為有許多細節需要參考。

根據立法程序，一旦法案通過，管制條例通常需要大約六個月時間才能生效。謝展寰相信明年可以實施首階段的管制，比原定的2025年提前了約一年。此外，謝展寰提醒市民從本周日開始，違規丟棄垃圾和隨地吐痰等行為的罰款金額將增加至3,000港元，而大量傾倒垃圾或阻塞道路的罰款將增加至6,000港元，他相信這一舉措將有助於加強威懾力。

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撰文：陳玉蓮