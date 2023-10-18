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新加坡禁聲援以巴 憂影響公眾安全

環球政治 18:38 2023/10/18

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新加坡警方及國家公園管理局周三（18日）發出聯合聲明，拒絕任何與以色列及巴勒斯坦戰爭相關的活動申請，擔心同類活動可能影響當地的公眾安全。

德國訪以代表團遇空襲警報 急落機倒地尋掩護（有片） 【下一頁】

聲明指任何活動涉及其他外國政府或團體的政治主張，或活動可能存在情緒挑釁及引起公眾秩序混亂風險，警方將一律不會發出同意書。

聲明稱新加坡的各宗教信仰及種族人士之間的和平及穩定得來不易，不應讓任何外部事件，破壞新加坡內部的狀況。

【以巴戰爭】約旦河西岸數百人示威 抗議轟炸加沙 【下一頁】

由於以巴戰爭在海外屬敏感議題，新加坡當局認為聲援以巴活動有導致公眾秩序被破壞的危機，拒絕同時舉行任何同類活動。聲明中指出，以巴聲援活動在眾多國家已導致暴力事件。

新加坡據悉將有兩項關於以巴戰爭的活動安排，兩者均預定在周三舉行。其中一項名為「為巴勒斯坦和平集會」的主辦人對不能舉行和平集會支持加沙地區（Gaza）民眾感到悲傷，強調並不支持激進武裝組織哈馬斯（Hamas）。

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責任編輯：吳漢培

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