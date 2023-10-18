▲ 【私有化潮】俊知集團私有化失敗、法院會議未夠股東支持 股價下午偷步跌2成

內地電信傳輸設備生產商俊知集團 （01300） 主席錢利榮以每股0.5元私有化計劃失敗。俊知集團表示，集團周三（18日）早上11時舉行法院會議及特別股東大會，處理以安排方式私有化相關議案，然而，法院會議只獲71.7%（約3.40億股）無利害關係計劃股東贊成，同時28.2%（約1.34億股）計劃股東反對，未能通過多過75%計劃股東贊成，及少過10%股東反對的門檻。

雖然俊知集團周三收市後才公布法院會議及特別股東大會結果，但市場疑有春江鴨，俊知集團在下午已偷步大跌，收報0.36元，跌21.7%，成交額208萬元。

提出私有化錢利榮無出席

值得留意是，提出安排方式私有化的錢利榮未有出席法院會議及特別股東大會，俊知集團透露，錢利榮因其他重要公務未能出席會議。

俊知集團特別股東大會上，「批准及落實透過註銷及剔除計劃股份之方式削減本公司已發行股」特別決議案獲13.89億股或91.7%贊成，1.26億股反對，但由於計劃未獲法院會議批准，故股東特別大會上通過的決議案將不會生效。

相關文章：

【影視股】IMAX中國插4.5% 私有化失敗、法院會議贊成票少過75%

【海通私有化】海通國際獲母企提1.52元私有化 復牌彈近一倍

記者：李哲毅