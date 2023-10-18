【電子支付】支付寶香港用戶注意 ! 突被港鐵重複扣款 用戶有咩招數應對 ?

支付寶香港（AlipayHK）的用戶昨日突然發現自己被港鐵（00066）扣款十次。港鐵表示初步了解後發現這是由於八達通作為二維碼付費乘車服務的結算商，在系統設置上出現了誤差。二維碼付費乘車服務的結算功能已經恢覆正常，港鐵將陸續安排自動退還多扣除的車費給受影響的乘客。支付寶香港的手機應用程序亦發布公告，表示由於港鐵二維碼付費乘車系統技術問題，導致重覆扣款的情況。港鐵正在積極處理該問題，並將在後續退還多收取的費用。八達通表示，二維碼付費乘車服務的結算功能已經恢覆正常，他們將繼續與港鐵和二維碼服務供應商保持溝通，並盡快通過電子錢包為受影響的乘客進行退款安排。

雖然有關方面已作出安排，不過從今次事件中，用戶亦可以做一些保障措施，避免金錢無故被扣。

監控交易記錄：定期檢查支付記錄，確保沒有出現任何異常或重複扣款的情況。如果發現異常，立即聯繫支付平台或相關機構進行查詢和解決。

綁定固定信用卡 : 當使用電子支付工具時，可以綁定固定的信用卡，可以隨時了解個人的支出情況，並且發現支付問題。

紀錄證據：儲存所有相關的支付交易紀錄、電子郵件通訊和任何與問題相關的證據。這些可以作為日後追踪和解決問題的依據。

最重要的是保持警覺並及時處理支付問題，及早採取行動可以幫助您保護自己的資金和個人資訊安全。

【迪士尼】「創夢家」銅像於香港迪士尼樂園揭幕 另推藝術計劃助殘疾人士創夢【下一頁】

【溫股知新】港股未見方向 個股難以呈強

慶典激賞活動一：開飯任務 輕鬆贏取最高＄192 Rice Dollars

【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

【抽獎活動】OpenRice 24周年狂歡慶典 大抽獎送日本大阪雙人來回機票

獎賞詳情：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【網上熱議】30歲中找2萬中人工合理嗎？最新定律：收入是你年齡的1倍？【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：陳玉蓮