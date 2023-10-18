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【美國加息】恒安標準人壽亞洲：美國年內或再加息一次　料明年減息幅度有限

股市 18:19 2023/10/18

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恒安標準人壽亞洲：美國年內或再加息一次　料明年減息幅度有限

恒安標準人壽亞洲表示，第四季宏觀經濟將存在兩大風險，包括通脹存在不確定因素及政策分化，又指美國經濟保持韌性，而據聯儲局點陣圖顯示，當局或於年內再加息一次，而明年降息幅度有限，或低於市場預期。恒安標準人壽亞洲首席投資總監張弘表示，有鑑於美國經濟增長和通脹的不確定性，或對美股盈利有抑壓作用，雖然預期美國年內仍會加息一次，但考慮到美國政策利率已接近到頂，美國債券市場的吸引力較股票高。

張弘表示，從短、中期角度，債券市場比股票市場更具吸引力。投資板塊方面，在3個月基礎上，能源及健康護理行業相關投資產品值得關注；在12個月基礎上，健康護理行業繼續值得看好，另一重點行業就是與科技相關。

經濟復甦進展主導內地市場

此外，張弘提到，内地市場目前估值偏低，經濟復甦進展成決定市場表現的主要因素，悲觀情緒有望改善，股市具投資吸引力，投資者可視乎個人需求配置資產。她指出，中央近期接連推出與改善房地產需求、激活資本市場等一籃子穩定增長政策，需要關注政策發力後的成效。

不過，她亦提醒，疫後糧食、能源產業鏈及供應鏈安全，對各主要經濟體有重大作用，隨2024年美國大選來臨，第四季中美關係或增加市場波動性。

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編輯：伍鍵文

經濟 貨幣政策 投資產品 股票 減息 美國 美國聯儲局 美股
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