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【網絡安全】IT管理員防護意識低？　報告：全球2%管理員直接採用「admin」作密碼

科技 11:00 2023/10/19

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資訊安全研究公司調查報告揭示，現有超過2%的IT管理員直接採用「admin」作密碼，或成為嚴重的安全漏洞。

近年全球網絡安全事件發生得相當頻繁，企業受黑客攻擊的次數愈趨增加。雖然大眾均已提升對資訊保安的認知，但事實上，企業的IT管理員防護意識依然偏低。近日資訊安全研究公司Outpost24公布一項調查報告，揭示現有超過2%的IT管理員直接採用「admin」作密碼，或成為嚴重的安全漏洞。

【以巴衝突】Telegram拒刪以巴衝突敏感內容　哈瑪斯頻道粉絲數量激增

【網絡安全】地緣政治局勢影響　難共同打擊網絡犯罪

Outpost24透過分析其蒐集了大量的外洩憑證的Threat Compass資料庫，並從中篩選出180萬個標示為管理員入口網站（Admin portals）兼資料已遭外洩的帳戶，發現這些帳戶最常使用的前五名密碼依序是「admin」、「123456」、「12345678」、「1234」及「Password」。其中超過4萬個帳戶的密碼是admin，占了所有IT管理員帳戶的2%。

研究人員認為，這群IT管理員直接採用裝置的預設密碼，且這些密碼多半是公開的，在網路上或產品文件中搜尋都能輕易找到，相信是嚴重的安全漏洞。

【網絡安全】獅城3大建議　促數碼新秩序

責任編輯：曾曉汶

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