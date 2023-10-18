▲ 【大行報告】花旗調低港交所2023至2025盈利預測4%至6%兼降目標價 聚焦《施政報告》會否減股票印花稅

港交所 （00388） 將於周五公布第三季業績，花旗預計，港交所第三季純利按年升25%至28億元，但按季則跌2%。該行指，按年上升主要由於投資收入上升，但基於現金活動持續低迷，核心收入持續受壓，因此要聚焦於《施政報告》會否有新措施，刺激市場流動性。

港府於8月底成立專責小組，研究措施加強港股市場流動性，市場預期《施政報告》會宣布相關措施，而減低股票印花稅是考慮的措施之一。花旗指，假設買賣價差約10點子，經紀佣金約10至20點子，而印花稅佔港股總交易成本30%至40%計算，若印花稅每減1點子，交易成本將會降低2%至3%。

量化或演算法佔港股成交僅約10%

花旗稱，港股於2021年調高印花稅前，量化或演算法的成交量一直很低，僅佔港股總成交約10%，故即使港府輕微下調股票印花稅，也不大可能導致市場流動性出現結構性改善。

花旗調低港交所2023至2025年每股盈利預測4%至6%，並將日均成交預測進一步降至1080億、1210億及1390億，目標價降5.3%至270元，相當於2024年預測市盈率約27倍，評級「沽售」。該行稱，若投資情緒持續低迷，港交所盈利存在下行風險。

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編輯：陳韻妍