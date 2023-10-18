▲ 【中國經濟】景順：未來數月經濟增長將持續向好 料再降准及下調LPR

中國第三季GDP（國民生產總值）按年增長4.9%，勝預期。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，9月份的每月數據顯示，按月增長進一步改善，受各種刺激措施推動，不出意外未來數月經濟增長將持續向好，但速度可能相對緩慢。

市場最大的疑問在於政策制定者是否仍會實行刺激措施。趙耀庭認為，投資者顯然不應期待政府大刀闊斧地推行刺激措施，不過面對仍未穩定的房地產市場，或需採取進一步行動。

他又指，近期解除房地產限制性政策已初見成果，新樓銷量及價格均錄得小幅上漲。解除限制性政策主要惠及一、二線城市，相信需求將很快錄得反彈，即將於本周稍晚時候公佈的每月住宅數據可能顯示價格進一步企穩。

中國股市因應今日發佈的經濟數據而小幅上升，但隨後回吐部分升幅。趙耀庭稱，隨著增長重回年度增長目標軌道，投資者不太可能會見到所期待的更多刺激政策。

他預期，存款準備金率及貸款市場報價利率將進一步下調，而且監管機構或傾向於將2024年的地方政府債券全部提前下達至2023年。就LGFV（地方政府融資平台）債務問題而言，當局已下令銀行以更低的利率延長現有債務。

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編輯：袁諾曦