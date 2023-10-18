▲ 【大行報告｜1211】高盛：比亞迪第3季盈利勝預期 重申買入評級 目標價321元

比亞迪 （01211） 昨於深交所發公告，預告第3季度純利為95.46億至115.46億元人民幣，按年升67%至102%。高盛發表報告指，比亞迪所預告的第3季純利，其中間點較該行預測的高出50%，即每輛車的利潤達紀錄新高的12,798元人民幣，相信其盈利強勁主要受益於交付量提升、品牌高端化、出口量增長以及電池成本下降。

比亞迪將於本月30日公布第3季業績。高盛重申比亞迪評級為「買入」，予A、H股目標價分別336元人民幣及321港元。

高盛指，比亞迪第3季交付82.4萬輛新能源車，按年和按季分別增長53%和17%，在中國新能源車市場的份額由去年同期的29%提升至35%。集團在8、9月推出的騰勢N7和N8車型的起售價分別為30.18萬和31.98萬元人民幣，較第二季平均車輛售價13.68萬元人民幣高出121%和134%。期內，集團出口7.1萬輛新能源車，按年和按季分別增長3.23倍和1倍，以貢獻較高的利潤。

高盛又指，第3季磷酸鐵鋰價格按季跌14%，碳酸鋰價格亦較上季跌4%，認為電池原材料成本下降，將有助於抵銷行業價格競爭的挑戰。

大摩關注第3季佳績可持續多久

大摩發表報告，指第3季度業績表現異常強勁，比亞迪股票可能會有正面反應，但認為在價格受壓情況下，創紀錄的汽車利潤還是讓投資者懷疑，規模和成本效益是否足以證明如此的業績是合理。更重要是，從第3季度末開始，隨着市場份額達到頂峰、庫存上升、競爭加劇以及出口環境更嚴峻，減價的基礎更加廣泛，這樣的業績還能持續多久。大摩對比亞迪評級為「與大市同步」，H股目標價249港元。

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編輯：胡學能