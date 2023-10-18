▲ 【茶飲股】奈雪的茶第3季淨增166間直營店 料鮮奶茶銷售佔比提升振冬季表現（網頁截圖）

奈雪的茶 （02150） 公布第3季營運情況，期內淨新增166間奈雪的茶直營門店，截至9月底，集團共經營1,360間奈雪的茶直營門店，另外集團共經營4間奈雪的茶加盟門店，主要集中在中、低線城市。

奈雪的茶提到，今年7月正式宣佈對主品牌開放加盟，2023年9月底，位於華東宿遷、揚州、泰州等地的第一批加盟門店已陸續開始營業或試營業。

產品方面，奈雪的茶稱，第3季推出9.9元（人民幣，下同）購買鮮奶茶的活動，並預計在未來一段時間持續推出類似的活動。

奈雪的茶表示，第3季鮮奶茶銷售佔比有明顯提升，或將有助提振集團的冬季銷售表現，公司會繼續通過聯名活動等方式，吸引消費者嘗新及復購，上季奈雪的茶與魔卡少女櫻（香港譯名：百變小櫻）、、周杰倫經典專輯《范特西》等合作推出產品，取得較好市場反響。

相關文章：

【業績︱餐飲股】奈雪的茶中期扭虧轉賺近6610萬元人民幣 不派息

【倉位異動】奈雪的茶大股東逾10億大貨存入CCASS 奈雪的茶：大股東無減持或質押意圖（第二版）

責任編輯：李哲毅