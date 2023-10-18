德國訪以代表團遇空襲警報 急落機倒地尋掩護（有片）

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）周二（17日）率團訪問以色列，支持以國對抗巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）。當日稍後離開時，朔爾茨與代表團遇上空襲警報，代表團急忙離開專機，就地在機場倒地掩護。

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德國代表團準備離開特拉維夫時，機場突傳出空襲警報。朔爾茨率先被帶領至機場中的防空洞，但部分隨行人員未發疏散，唯有匆匆離開飛機，並在機場跑道倒地保護自身。

德國媒體報稱，朔爾茨在防空洞中親眼觀看，以色列的「鐵穹」（Iron Dome）防禦系統如何成功攔截空中飛行物。

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#Raketenalarm in Tel Aviv. Die Regierungsmaschine wird umgehend evakuiert. @Bundeskanzler wird in einen Schutzraum gebracht. Wir legen uns vor dem Flugzeug auf den Boden. @robinalexander_ @frautoroxel pic.twitter.com/OTWV55KUoA — Sara Sievert (@sara__si) October 17, 2023

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朔爾茨離開以色列前在社交平台發文，重申德國強烈譴責哈馬斯的恐襲導致今次戰爭，指責哈馬斯兇殘地襲擊﹑殺害及擄走平民與嬰兒，強調以色列有權利及責任根據國際法保護平民。

朔爾茨指被擄走者中包括德國人，柏林政府會盡力讓所有人質獲釋。他當日亦有在特拉維夫與德國人質家屬會面。

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責任編輯：吳漢培