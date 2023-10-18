  • 24°C
香港時間 : 20231018日 (週三) 18:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

德國訪以代表團遇空襲警報 急落機倒地尋掩護（有片）

環球社會熱點 17:36 2023/10/18

分享：

分享：

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）周二（17日）率團訪問以色列，支持以國對抗巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）。當日稍後離開時，朔爾茨與代表團遇上空襲警報，代表團急忙離開專機，就地在機場倒地掩護。

【以巴戰爭】約旦河西岸數百人示威 抗議轟炸加沙 【下一頁】

德國代表團準備離開特拉維夫時，機場突傳出空襲警報。朔爾茨率先被帶領至機場中的防空洞，但部分隨行人員未發疏散，唯有匆匆離開飛機，並在機場跑道倒地保護自身。

德國媒體報稱，朔爾茨在防空洞中親眼觀看，以色列的「鐵穹」（Iron Dome）防禦系統如何成功攔截空中飛行物。

點擊圖片放大
+5
+4

【以巴戰爭】布林肯5日11地斡旋 入防空洞避空襲 【下一頁】

朔爾茨離開以色列前在社交平台發文，重申德國強烈譴責哈馬斯的恐襲導致今次戰爭，指責哈馬斯兇殘地襲擊﹑殺害及擄走平民與嬰兒，強調以色列有權利及責任根據國際法保護平民。

朔爾茨指被擄走者中包括德國人，柏林政府會盡力讓所有人質獲釋。他當日亦有在特拉維夫與德國人質家屬會面。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【以巴戰爭】約旦4方會談取消 拜登促查加沙醫院被炸
今日
【以巴戰爭】約旦4方會談取消 拜登促查加沙醫院被炸
【以巴戰爭】加沙醫院被炸最少500死 以色列否認責任
今日
【以巴戰爭】加沙醫院被炸最少500死 以色列否認責任
【以巴戰爭】BBC拒稱哈馬斯為恐怖組織 總部外數百人示威
2023/10/17
【以巴戰爭】BBC拒稱哈馬斯為恐怖組織 總部外數百人示威
【以巴戰爭】哥倫比亞批評以色列 遭斷武器供應
2023/10/17
【以巴戰爭】哥倫比亞批評以色列 遭斷武器供應
法蘭克福書展主辦方支持以色列 馬來西亞不滿退出
2023/10/17
法蘭克福書展主辦方支持以色列 馬來西亞不滿退出

你可能感興趣

【以巴戰爭】約旦4方會談取消 拜登促查加沙醫院被炸
今日 12:05
【以巴戰爭】約旦4方會談取消 拜登促查加沙醫院被炸
【以巴戰爭】加沙醫院被炸最少500死 以色列否認責任
今日 10:52
【以巴戰爭】加沙醫院被炸最少500死 以色列否認責任
【以巴戰爭】BBC拒稱哈馬斯為恐怖組織 總部外數百人示威
18:00 2023/10/17
【以巴戰爭】BBC拒稱哈馬斯為恐怖組織 總部外數百人示威
地緣政治 德國 朔爾茨 以色列 巴勒斯坦 戰爭 機場 恐襲

下一篇文章

【以巴戰爭】約旦河西岸數百人示威 抗議轟炸加沙
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款