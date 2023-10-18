【MPF】36歲男涉虛假文書訛稱「永久離港」、提早領7.5萬元強積金　遭警方拘捕

一名36歲男子企圖提早領取約7.5萬元強積金，懷疑使用虛假文書訛稱永久離開香港，周二（17日）遭警方拘捕。警方交代案情稱，今年5月接獲強積金公司報案，指發現有強積金成員懷疑使用虛假的「基於永久性地離開香港的理由而申索累算權益的法定聲明」，以申請提早提取共超過100萬元的強積金。

積金局表示，極度關注事件，正全力協助警方調查。該局重申，強積金計劃成員以永久離港為理由申請提早提取強積金，必須向受託人提交申索表格和相關文件，以及作出法定聲明。根據《強制性公積金計劃條例》，任何人士如向積金局或受託人作出虛假或具誤導性陳述屬 刑事罪行，可被檢控。

廉署、警方近期介入「永久離港」提取強積金個案

英國2021年初接受持有BNO港人在當地居留，最快6年可成為英國公民，惟港府不承認有關安排，積金局同時不承認相關港人可用「永久離港」理由，提早領取強積金。

執法機構加強對被指虛假宣稱「永久離港」的強積金計劃成員執法，上周廉政公署拘捕20人，涉嫌透過貪污及欺詐手段，協助強積金計劃成員使用虛假證明文件及法定聲明，提早提取強積金。

另外，警方昨日拘捕前區議員朱江瑋，他涉嫌未註冊而推銷強積金計劃。

在最新個案中，觀塘警區重案組人員接手調查，根據情報分析及經深入調查後，周二於青衣拘捕一名36歲姓何本地男子，涉嫌「行使虛假文書」以提早領取約7.5萬元強積金。調查發現，有不法分子向被捕人聲稱可協助被捕人申請提早提取強積金並在成功申請後抽取約2.7萬元佣金。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

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編輯：胡學能