▲ 【FintechWeek】證監會黃樂欣：金融資產代幣化是下一試驗重點

香港金融科技周（Fintech Week）將於月底開幕，證監會金融科技組主管、中介機構部發牌科總監黃樂欣表示，證監會支持業界將傳統金融工具代幣化，而代幣化將是證監會今年金融科技周的重點關注範圍，將會讓行業在監管更加明確的環境中試驗代幣化。

黃樂欣重申，清晰的監管框架有利金融科技發展，而證監會認同代幣化有潛力提高產品發行、結算效率，將分布式分類賬技術（DLT）應用在金融市場，可為金融基建帶來顛覆性進步。

她續指，樂見近期已有金融機構為傳統金融工具進行代幣化測試。

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編輯：麥德銘