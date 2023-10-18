日出康城連錄蝕讓　OCEAN MARINI三房海景戶3年帳蝕266萬

雖然近日入市氣氛開始有好轉，惟業主仍需要減價吸客，將軍澳日出康城連錄蝕讓成交個案。

利嘉閣地產溫錦華表示，將軍澳日出康城OCEAN MARINI 1A座高層B室，單位實用面積813方呎，屬3房套連工人套房，享舒適海景。業主原開價1,380萬元，最終累減至1,250萬元易手，折合實用面積呎價約15,375元。

據悉，原業主於2020年3月以約1,516萬元向發展商一手買入單位，持貨至今，轉手帳面虧損266萬元或約18%。溫氏補充，該屋苑現時有20個租盤，最低入場費為620萬元。

美聯物業謝建業表示，日出康城八期SEA TO SKY錄本月首宗成交，屋苑 2座中低層F室，實用面積468呎，屬2房開放式廚房間隔，向東南，望內園，據悉，業主睇淡後市，故今年8月已放盤，原叫價750萬元，當時亦屬市場開價偏低水平，其後因市况持續向下，再兩三次下調叫價至715萬，最终以708萬元獲買家承接，累減42萬元，折合實用呎價約15,128元。

資料顯示，原業主於2020年7月以約718.6萬元購得，持貨3年轉手帳面蝕約10萬元離場。

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