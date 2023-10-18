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【以巴衝突】保德信：以巴衝突45%機率演變成區域戰爭　油價將飈升、美債息轉陡峭

股市 17:03 2023/10/18

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【以巴衝突】保德信:以巴衝突演變為區域戰爭的機會率約45%　油價將持續飈升、美債息走勢陡峭

美國總統拜登抵達以色列，處理中東危機。保德信固定收益（PGIM Fixed Income）首席全球經濟師兼全球宏觀經濟研究主管Daleep Singh認為，假設（1）即將發生的軍事行動不會採取極端主義的方式、（2）伊朗會克制衝突升級，（3）俄羅斯將扮演「中立的調解人」以在烏克蘭問題上獲取影響力，便能防止武裝衝突愈演愈烈，令以巴衝突主要局限於加沙地帶，相信有關情景有55%機率出現，意味以色衝突對全球影響仍然有限，短期内投資者將偏好較優質的安全資產。

油價走勢取消於沙特供應

不過，Singh指，該行預期以巴衝突演變為區域戰爭的機率亦有45%可能生，屆時以色列將發動一場被視為過分極端主義的戰役行動、戰爭在其他戰線上展開，以及以色列和伊朗互相攻擊，牽連其他全球大國，布蘭特期油價格有15%至20%機率出現持續飈升，同時發達市場國債收益率曲線走勢陡峭。

他續稱，在上述情景下，石油價格走勢，將取決於沙特阿拉伯是否願意補上伊朗供應的任何中斷，但無論結果如何，以巴衝突事件再次鞏固該行對全球已重返競爭激烈的地緣政治背景，局勢將持續動盪，意味油價將持續上升，而基於不確定和能源價格飈升，固定收益曲線走勢將持續陡峭。

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編輯：陳韻妍

戰爭 地緣政治 軍事 商品 宏觀分析 石油 加沙 沙特阿拉伯 以色列 美國
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