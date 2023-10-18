▲ 【投資移民】陳浩濂：正釐定新資本投資者入境計劃細節 投資額要求將倍增

今年初《財政預算案》提及重推俗稱投資移民的「資本投資者入境計劃」，署理財經事務及庫務局局長陳浩濂以書面答覆立法會議員提問時稱，新資本投資者入境計劃的投資金額要求，將較原有要求倍增，其餘框架和申請資格則大致保留。

據入境事務處網站，原有的投資移民計劃要求申請者，遞交申請前6個月，在港投資至少1000萬元，資產類別包括以港元交易的港股、債券、存款證、後償債項、合資格集體投資計劃。若投資金額要求倍增，新計劃投資門檻至少達2000萬元。

至於有關申請人在港的投資範疇、金額要求、居留安排等規定，陳浩濂指，現時正在審視中，以作出合適調整。他續指，除金融資產以外，新計劃會增加有利香港長遠發展的資產類別，包括創新科技，以達致吸引更多新資金和人才落戶香港，為經濟注入新動力的同時，促進本港相關行業發展。

陳浩濂重申，新計劃目標是進一步豐富人才庫及吸引更多新資金落戶香港，以帶動金融及其他相關專業服務的需求，支持香港資產和財富管理業的蓬勃發展。

相關文章：

【投資移民】財庫局重申今年公布資本投資者入境計劃細節 未設硬指標

編輯：伍鍵文