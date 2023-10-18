  • 24°C
香港時間 : 20231018日 (週三) 17:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投資移民】陳浩濂：正釐定新資本投資者入境計劃細節　投資額要求將倍增

宏觀解讀 17:21 2023/10/18

分享：

分享：

【投資移民】陳浩濂：正釐定新資本投資者入境計劃細節　投資額要求將倍增

今年初《財政預算案》提及重推俗稱投資移民的「資本投資者入境計劃」，署理財經事務及庫務局局長陳浩濂以書面答覆立法會議員提問時稱，新資本投資者入境計劃的投資金額要求，將較原有要求倍增，其餘框架和申請資格則大致保留。

據入境事務處網站，原有的投資移民計劃要求申請者，遞交申請前6個月，在港投資至少1000萬元，資產類別包括以港元交易的港股、債券、存款證、後償債項、合資格集體投資計劃。若投資金額要求倍增，新計劃投資門檻至少達2000萬元。

至於有關申請人在港的投資範疇、金額要求、居留安排等規定，陳浩濂指，現時正在審視中，以作出合適調整。他續指，除金融資產以外，新計劃會增加有利香港長遠發展的資產類別，包括創新科技，以達致吸引更多新資金和人才落戶香港，為經濟注入新動力的同時，促進本港相關行業發展。

陳浩濂重申，新計劃目標是進一步豐富人才庫及吸引更多新資金落戶香港，以帶動金融及其他相關專業服務的需求，支持香港資產和財富管理業的蓬勃發展。

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】香港今年新股集資差過印度　「新股王」要多付幾多承銷費？

相關文章：

【投資移民】財庫局重申今年公布資本投資者入境計劃細節　未設硬指標

編輯：伍鍵文

開啟hket App，閱讀全文
財政政策 港股 經濟 財經事務及庫務局 移民
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【MPF】36歲男涉虛假文書訛稱「永久離港」、提早領7.5萬元強積金　遭警方拘捕

下一篇文章

【FinTechWeek】證監會黃樂欣：金融資產代幣化是下一試驗重點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款