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用家趁施政報告前趕購太古城　長情業主借機沽貨　40年帳賺逾18倍

股樓投資 16:56 2023/10/18

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鰂魚涌太古城再有長情業主沽貨。屋苑隋宮閣一個中層716平方呎單位，日前以約1,138萬元沽出，40年帳面升值逾18倍，涉約1,079萬元。 

美聯物業陳昌裕表示，部分買家趁《施政報告》公布前偷步入市，其中太古城隋宮閣一個中層G室單位，實用面積716平方呎，原叫價約1,280萬元，議價後獲用家以1,138萬元承接，實用呎價約15,894元。 

他透露，原業主早於1983年3月以約59萬元購入上述單位，持貨40年，現帳面獲利約1,079萬元，物業期內升值逾18倍。 

延伸閲讀：【多相】雨後現樓會所陪你睇 增「先住後付」辦法吸客【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

鰂魚涌 太古城 私人屋苑 二手市場

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