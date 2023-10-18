用家趁施政報告前趕購太古城　長情業主借機沽貨　40年帳賺逾18倍

鰂魚涌太古城再有長情業主沽貨。屋苑隋宮閣一個中層716平方呎單位，日前以約1,138萬元沽出，40年帳面升值逾18倍，涉約1,079萬元。

美聯物業陳昌裕表示，部分買家趁《施政報告》公布前偷步入市，其中太古城隋宮閣一個中層G室單位，實用面積716平方呎，原叫價約1,280萬元，議價後獲用家以1,138萬元承接，實用呎價約15,894元。

他透露，原業主早於1983年3月以約59萬元購入上述單位，持貨40年，現帳面獲利約1,079萬元，物業期內升值逾18倍。

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