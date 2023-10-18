【以巴戰爭】約旦河西岸數百人示威 抗議轟炸加沙

加沙地區（Gaza）一間醫院被炸導致多人死亡後，巴勒斯坦自治政府控制的約旦河西岸周二（17日）爆發示威，數百民眾聚集抗議以色列持續轟炸加沙。自治政府安全部門發射催淚彈等，驅散示威群眾。

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約旦河西岸重鎮拉馬拉（Ramallah）數百民眾上街，抗議以色列轟炸加沙。有人揮舞巴勒斯坦旗幟，更有人高呼支持激進武裝組織哈馬斯（Hamas）口號。

示威者與安全部門發生衝突，後者發射催淚彈及閃光彈驅散群眾。據悉，約旦河西岸多個城市同樣有民眾上街抗議，並與安全部門爆發衝突。

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自治政府控制區域爆發示威被指是針對主席阿巴斯（Mahmoud Abbas），批評他多年來就安全問題與以色列合作。自治政府高官沙伊赫（Hussein al-Sheikh）表示，阿巴斯將立即返回約旦河西岸。

阿巴斯周二已取消參與，原定在約旦舉行﹑美國總統拜登（Joe Biden）出席的四方會談。同時，阿巴斯宣布為加沙醫院遇襲慘劇舉國哀悼3日。

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責任編輯：吳漢培