【周末好去處】環境保護署「綠遊觀塘」正式揭幕 一連五個周日辦不同活動

為加強回收環保站凝聚和教育市民的角色，環境保護署（環保署）於10 月15日至11月12日期間，連續五個星期日於綠在觀塘開展社區參與活動「綠遊觀塘」。透過一系列多元化及嶄新的活動，包括周日市集、時裝表演及展覽、兒童社區探索活動、共享街頭音樂及共創工作坊等，與公眾一同探索綠色社區共享空間的可能性，共創環保和可持續的社區，邁向碳中和的目標及為都市固體廢物收費做好準備。



是次「綠遊觀塘」活動為公眾帶來全新的環保活動體驗，讓青少年、親子家庭及長者在內的社會各階層人士盡情投入「6」式浪潮（GREEEEEEN WAVE）。首個活動「綠遊遊樂場」以充滿探險性和親子同樂特色的工作坊揭開序幕，由設計工作室 MUDWORK 及親子品牌 ohmykids 主理，讓小朋友以玩樂形式認識社區回收網絡「綠在區區」、減廢回收及升級再造。

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10 月其餘的星期日將以不同主題切入綠色生活，包括童趣十足的「綠遊習作」（10月22日）及以手作活動將舊衣物及廚餘升級再造成精緻衣飾的「綠遊衣櫃」（10月 29日），多方面向公眾展示如何於日常實踐低碳生活。



作為「綠遊觀塘」活動的壓軸亮點，11 月 5 及 12 日將會舉辦「綠遊星期日」，當中包括「綠遊市集」、「綠遊時裝表演及展覽」、「全民升級塑膠飾物」工作坊、「綠遊工作坊」及「綠遊街頭音樂」等。



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「綠遊市集」涵蓋 12 個本地品牌所推廣的綠色產品，包括本地農產品、本地永續產品、綠色生活雜貨及升級再造用品。訪客可參與「綠遊星期日」的不同「6」式活動賺取印章，在市集換取精緻實用的綠色產品及「綠在區區」限定禮品。此外，訪客亦可透過街頭音樂、跳舞表演和工作坊，以玩樂體驗綠色生活方式及共享綠色社區空間；或在特設的攤位了解垃圾收費的實施安排。



為了讓大眾了解升級再造及可持續時裝的好處及重要性，活動特設「綠遊時裝表演及展覽」，夥拍香港知專設計學院時裝設計學系學生及聖雅各福群會旗下環保社企 Green Ladies，公開向市民徵集舊衣物及其背後的故事，並將其升級再造成別具心裁的時裝作品。作品將於 11 月 5 日「綠遊星期日」第一浪以時裝表演及展覽方式展出，讓公眾近距離欣賞結合環保及創意理念的時裝設計。



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而 11 月 12 日「綠遊星期日」第二浪將舉辦一個由孩子主導的市集 —「自由玩綠」，小朋友檔主帶著他們的環保玩意、手作和遊戲，與大家分享環保回收及升級再造的樂趣。

「綠遊觀塘」活動詳情：

日期： 綠遊習作 — 10 月 22 日#

綠遊衣櫃 — 10 月 29 日#

綠遊星期日（第一浪）— 11 月 5 日

綠遊星期日（第二浪）— 11 月 12 日

時間： 中午 12 時至下午 6 時

地點： 綠在觀塘—九龍灣常怡道 27 號

#個別活動需要預先報名

如欲獲取活動最新資訊，請瀏覽香港減廢網站及綠在觀塘社交媒體專頁。

活動網頁：請按此



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責任編輯：陳詠妍