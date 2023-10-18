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【互聯網醫療】方蔚豪辭任平安好醫生主席兼CEO　平安人壽高層李斗接任

股市 16:48 2023/10/18

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【互聯網醫療】方蔚豪辭任平安好醫生主席兼CEO　平安人壽高層李斗接任

平安健康（平安好醫生） （01833） 發公告指，董事會主席、執行董事、首席執行官方蔚豪由於個人工作安排原因，提出辭任，周三（18日）起生效，曾任平安人壽董事長特別助理的李斗將由非執行董事調任為執行董事，並將接任主席及首席執行官職位。

方蔚豪在2020年5月上任，至今掌管平安好醫生約3年，平安健康稱，方蔚豪將前往平安集團其他崗位任職，開啓新的重要工作。

平安好醫生稱，47歲李斗先後在醫藥、快消、保險、養老等多項領域擔任高級管理職務，在洞悉消費者需求，並據此部署後端產品研發、供應渠道建設及數字化運營等方面具有深刻洞察和豐富經驗。

李斗曾任瑪氏箭牌糖果（中國）銷售副總裁及中國區需求總經理，取得廣東外語外貿大學國際商務管理學學士學位、美國明尼蘇達大學企業管理碩士學位。

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責任編輯：李哲毅

港股 平安好醫生（01833）
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