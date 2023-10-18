【券商點睇】國家醫保局推動醫保支付報銷標準化與合規化 招商證券料政策短期影響可控

招商證券發表報告指，國家醫保局發布新指導意見，推動醫保支付報銷標準化與合規化，每位醫療從業人員每年開始，名下擁有不可累積的12分，且每年度末記分清零，對健保基金造成負擔的不合規行為進行扣分，每個自然年內累計扣分9至12分的相關人員將被暫停健保結算資格。



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報告又提到，國家健保局同時發布了建立健保基金智慧審核和監控系統的通知，旨在實現對健保詐欺的事前提醒，事中審核與事後監管。不過，招商證券認為，雖然上述頒布政策將約束醫保費用結算的不規範行為，惟有關新政策暫不會帶來較大範圍影響，而且由於監管仍需3至5年完成相關的配套工作，料短期影響可控。

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記者：張以正