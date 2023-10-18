【券商點睇】法外貿銀行：人民幣國際化整體趨勢樂觀

近期人民幣匯價走勢成市場焦點之一。法國外貿銀行舉行人民幣國際化進程監察網路研討會指，人民幣國際化趨勢不一，在部分領域的使用量正在縮減，同時在其他領域則有所增長，但根據該行人民幣國際化指標(NRII)顯示，人民幣國際化整體趨勢樂觀。





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法國外貿銀行指，人民幣國際化進程在第二季出現新動力。人民幣作為離岸融資工具，在貸款和債券方面都繼續增長，鑑於美國利率上升，一些中央銀行正透過人行的人民幣互換額度來獲得流動性。

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記者：張以正