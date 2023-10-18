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【券商點睇】法外貿銀行：人民幣國際化整體趨勢樂觀

股樓投資 15:33 2023/10/18

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近期人民幣匯價走勢成市場焦點之一。法國外貿銀行舉行人民幣國際化進程監察網路研討會指，人民幣國際化趨勢不一，在部分領域的使用量正在縮減，同時在其他領域則有所增長，但根據該行人民幣國際化指標(NRII)顯示，人民幣國際化整體趨勢樂觀。

 

【iM人物專訪】興業證券張憶東 港股反彈一觸即發 恒指年底前或挑戰21000點

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【iM人物專訪】興業證券張憶東 港股反彈一觸即發 恒指年底前或挑戰21000點

 

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【同場加映】青姐話：國家隊狂泵水 港股竟敢照隊

青姐話
【青姐話】國家隊狂泵水 港股竟敢照隊

法國外貿銀行指，人民幣國際化進程在第二季出現新動力。人民幣作為離岸融資工具，在貸款和債券方面都繼續增長，鑑於美國利率上升，一些中央銀行正透過人行的人民幣互換額度來獲得流動性。

【同場加映】溫股知新：日升日跌無方向 利好利淡難上揚

溫股知新
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記者：張以正

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