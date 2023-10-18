富士康Nvidia建合作夥伴關系 共同創建「AI工廠」

全球最大的合約電子製造商富士康宣布，與晶片商Nvidia（NVDA）建立合作夥伴關系，共同建設被稱為「AI工廠」的先進數據中心。

這些設施將利用Nvidia晶片和軟件支持包括自動駕駛汽車在內的廣泛應用。

在富士康於台北舉行的年度技術展示會上，兩間公司透露其在創建這些AI工廠方面的合作努力。

Nvidia行政總裁黃仁勳將這些中心描述為智能製造的新範例，強調它們是AI生產的中堅力量。這些設施旨在改進自動駕駛汽車的軟件，並為各行各業提供解決方案，最終將富士康定位為一家平台解決方案公司。

此次合作建立在雙方早前在自動駕駛汽車平台方面合作的基礎上，反映了富士康向電動汽車製造領域拓展的意圖。

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