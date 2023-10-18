Samsung「共創『您』想大自然」 用藝術為大自然發聲

▲ Samsung Experience Store 繪畫工作坊現場。

三星電子(Samsung)舉辦「共創『您』想大自然」創意活動，令更多擁有相同理念的人連繫起來，一人一筆，融入大家的創作，將心中理想大自然變成 3D 動畫，登上 Samsung 中環娛樂行大型戶外屏幕，用藝術為大自然發聲，將箇中精神走進生活日常，傳遞予每一個人。

舉辦繪畫工作坊宣傳生態保育



Samsung 亦已聯同四間來自不同背景、代表不同群組的本地環保組織舉辦工作坊，走進社區，相同理念的人連結，讓他們啟發身邊每一個人，合力將之實踐。當中包括提倡低碳本地遊的「V'air」、為大眾提供綠色水上活動的「海洋新幹線」、舉辦深度大自然體驗幫助城市人減壓的「遊沐」，以及致力於環保產品設計及環保教育工作坊的「綠行俠」，跟大家分享相關生態保育資訊，參加者可在專業插畫師現場指導指導下，用 Samsung 最新 Galaxy Tab S9 Series，畫出「您」想大自然景色。完成畫作後，更可即場將作品印製專屬環保袋。

▲ 工作坊參加者在專業插畫師現場指導下進行創作。

▲ 參加者於工作坊即場將作品印製專屬環保袋。

▲ 參加者完成的畫作。

作品組合成動畫



只需簡單三個步驟，一起為未來祝願：



1. 登入 Samsung「共創「您」想大自然」活動網頁：

https://www.samsung.com/hk/fb/ChangesFromSmallSteps_6 , 依指示下載畫紙；



2. 為海洋生物繪畫填色，寫上未來祝願；



3. 完成後依指示將作品上傳，被選出作品將會組合成動畫，在中環娛樂行大型戶外屏幕上與全港市民分享。



如欲了解更多有關Samsung「共創「您」想大自然」資料，可瀏覽：https://www.samsung.com/hk/fb/ChangesFromSmallSteps_6



(特約)