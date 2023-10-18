大埔新峰花園520萬沽　3年帳面貶值148萬

市場預期新一份《施政報告》將會減辣，但二手減價潮持續，近期大埔新峰花園有低層兩房單位以520萬元易手，3年帳面貶值逾兩成，涉約148萬元。

美聯物業楊浩然表示，新峰花園11座低層A室，實用面積513平方呎，兩房間隔，方正實用，據悉原先叫價550萬元，及後減價30萬元，以520萬元易手，實用呎價約10,136元。

資料顯示，原業主於2020年以約668萬元購入上址，持貨3年多，現蝕約148萬元，物業期內貶值逾22%。

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