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晶片商ASML第三季利潤增長勝預期 惟明年利潤料持平

環球政經 14:24 2023/10/18

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荷蘭晶片設備公司ASML公布第三季度利潤按年增長，超出分析師預期。

公司淨銷售額升15.5%至66.7億歐元，略低於預期的67.1億歐元；淨利潤升11%至18.9億歐元，超過預期的18億歐元。

該公司重申了2023年淨銷售額按年增長30%的指引目標，並在全球因技術出口限制而出現緊張局勢的情況下，繼續致力於其業務。

盡管業績喜人，ASML預計2024年收入仍將持平。這一預測受到半導體行業持續挑戰的影響，該行業經歷了需求下滑，尤其是智能手機和手提電腦等產品。

ASML行政總裁Peter Wennink指出，他們預計2024年將是一個過渡年，但將其視為為2025年大幅增長做準備的關鍵時期。

ASML是半導體行業的重要參與者，生產製造尖端晶片所必需的先進工具--極紫外線光刻機。由於荷蘭和美國都對先進半導體設備實施出口管制，該公司一直在應對複雜的全球技術限制。

盡管面臨這些挑戰，ASML堅持認為，這些措施不太可能對其2023年的財務業績產生重大影響。

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撰文 : 林斯凱

荷蘭 美股 晶片 經濟

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