社交媒體X將推1美元訂閱計劃 先在新西蘭菲律賓測試

社交媒體平台X（前身為Twitter）宣布，計劃測試一種名為「Not A Bot」的新訂閱模式。在這種模式下，用戶只需支付1美元的年費，即可獲得基本功能，如在網頁版平台上點讚、轉帖、引用其他賬戶的帖子和收藏帖子。

這種訂閱模式的目的是打擊平台上的機械人（bot）和垃圾訊息發送者。

訂閱費用將根據不同國家的匯率而有所不同。

這種新模式最初將在新西蘭和菲律賓進行測試，不會對現有用戶產生影響。不過，選擇不訂閱的新用戶的功能將受到限制，只能瀏覽和閱讀帖子、觀看視頻和關注賬戶。

自去年被馬斯克（ElonMusk）收購以來，機械人一直是X非常關注的問題。為了應對這些挑戰，X此前對查看推文進行了限制，以確保用戶群的真實性。

此外，X行政總裁Linda Yaccarino與X的貸款人在一次會議上討論了根據向用戶展示的廣告數量測試不同訂閱層級的計劃。

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