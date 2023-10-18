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【FinTech Week】投資推廣署：香港金融科技周料吸引3萬參加者

Hot Talk 16:21 2023/10/18

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【FinTech Week】投資推廣署：香港金融科技周料吸引3萬參加者

投資推廣署周三（18日）發布香港金融科技周（FinTech Week）2023活動詳情，今年主題為「金融科技新定義」，並於10月30日至11月5日舉行，預計金融科技周吸引逾3萬名參加者及超過500萬在線觀看次數。實體主論壇於11月2日至3日在會議展覽中心實體舉行，預計吸引超過300位演講嘉賓和逾540家參展商參與。

署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，香港金融科技行業不再局限於技術層面，而開展現實生活的實際應用，提升金融生態系統，發展令人鼓舞，即將舉行的香港金融科技周2023將展示領先科技及行業發展機遇，反映金融科技的實際應用如何提升普及金融、增強客戶體驗及推動可持續發展。

投資推廣署稱，今年主論壇通過沉浸式體驗和教育展示新興技術，通過虛擬遊戲、擴增實境和虛擬實境設備展示元宇宙在聯繫商機和推廣香港文化的可能性。

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編輯：李哲毅

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