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【智慧能源】環球資源二期展會揭幕　展商冀增加更多專業新能源買家

商業 11:00 2023/10/19

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環球資源香港展二期展會昨揭幕，10月18至21日的一連4天的展期，包括移動電子展、智能家居、安防及家電展等多個展區，本次展覽特設「智慧能源館」，集中展示儲能、太陽能、氫能、充電樁及其他新能源產品。

【展覽之都】環球資源二期展會揭幕　特設智慧能源館展示新能源方案

環球資源香港展二期展會包括移動電子展、智能家居、安防及家電展、家居及餐廚用品展、品質生活展，共有2,000家展商参展、逾3,900個展位，展示超過15萬件新品。移動電子展就佔了逾3,000個，也是經BPA Worldwide審核的全球最大移動電子展。逾3,000個展位中包括450多個移動音箱及耳機展位、300個移動設備展位、300餘個移動配件展位、250個充電產品展位、300多個儲能、太陽能、充電樁產品展位，200多個智能穿戴展位、接近200個保護殼展位、150餘個TWS真無線立體聲展位、100餘個手機維修配件服務，及AR/VR/MR展位等。

為滿足市場需求，環球資源本次特設智慧能源館，集中展示儲能、太陽能、氫能、充電樁及其他新能源產品供應商，旨在為全球專業買家提供一個全方位、一站式的新能源體驗和交流平台，促進全球智慧能源產業的持續發展和廣泛應用。環球資源香港展及海外展業務副總裁高嘉顯表示：「環球資源憑藉傲視同儕的買家及賣家網絡，結合大數據分析，能夠精準洞測市場最新所需，讓我們能率先在智慧能源、智能家居、安防及家電等板塊佈局，對接全球買家及供應商，迎接新需求。」

新能源展商指難配對目標買家

兩年前成立、今年才首次參展的FOSSiBOT，展出各種三防手機、平板電腦，還有戶外用的大型儲蓄電池。FOSSiBOT市場主管陳玉嬌表示，該公司老闆在手機平板產業工作多年，近年創辦了自家品牌，因看到戶外用品的需求，而推出各種三防的數碼產品，還有戶外用的大型儲蓄電池，戶外用產品約佔了全公司產品8成以上。陳玉嬌表示，由於只是第一天，難以比較人流和生意額，但感覺春季時比較多客戶查詢。她指出，或許春季時剛通關，買家的需求比較強烈，對於新設的「智慧能源館」，她指目前難以評論成效，但認為能方便到以新能源方案為目標的買家，對他們也有好處。

FOSSiBOT市場主管陳玉嬌表示，春季時剛通關，買家的需求比較強烈，秋季展感覺稍遜色。

森能是一家專營工業用儲蓄電池的公司，其銷售總監李金財表示，他們的產品面向工業用和家居領域，主打兩個市場：「第一是供電不夠穩定的地區，例如非洲、東南亞等，能夠作為備用電源以免工廠暫停生產，家居用的用戶也不少。其次是一些電費會按不同時間段而有不同的國家或地區。」他指以內地為例，日間和晚間的電費就有不同，以投資20萬元設備為例，若一年能省下8萬元電費，幾年已經能夠回本。「工廠可以在電費較低的晚上儲起電力，然後在日間使用。這對一些電力需求高的工廠特別有利。」

問及新設的「智慧能源館」，他坦言未如預期，感覺不少入場買家不是找尋專業的新能源的方案。

森能銷售總監李金財表示，新設的「智慧能源館」未如預期，不少買家都不是找尋專業的新能源方案，認為廣交會也許較能找到目標的買家。

【商場消息】新都城中心推布穀鳥鐘活動　率先搶聖誕人流

本報記者：李智賢

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