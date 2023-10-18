歐盟成為世界上第一個有加密資產市場規則的地方 2024年12月全面實施

歐盟證券監察機構周二(17日)表示，至少到2024年底，投資者才會受到歐盟加密資產市場規則的保護，即使到那時，他們仍應做好賠光所有錢的準備。

歐盟是世界上第一個批准一整套監管比特幣等加密資產市場規則的司法管轄區，這些規則已於今年6月生效，但要到2024年12月才能全面實施。

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在加密貨幣交易所 FTX 倒閉以及比特幣價格大幅波動之後，監管機構對加密貨幣的監管變得更加緊迫。

歐洲證券和市場管理局（ESMA）表示，在2024年12月之前，投資者不會受益於任何歐盟級別的監管和監督保障措施，也不會受益於被稱為MiCA的新規則下的追索 機制。

歐盟監管機構在聲明中說：「即使實施了MiCA，散戶投資者也必須意識到，不存在所謂的「安全」加密資產。」

ESMA表示，加密資產容易出現 「新的操作和安全風險」。歐盟國家可能無法提供全面的保護，這些國家給予加密貨幣公司18個月的過渡期，使其可以在沒有歐盟許可證的情況下開展業務，這意味著客戶可能要到2026年7月才能得到保護 。

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大量加密貨幣公司可能會在過渡期內繼續提供服務，直到2026年年中。來自非歐盟國家的加密貨幣公司將被允許向集團內有明確要求的客戶提供服務，即便如此，也只能在 「嚴格有限」的基礎上提供。

ESMA 表示：「雖然這項豁免將受到 ESMA 的進一步指導，但應將其理解為非常狹義的框架，因此必須將其視為例外情況；不能假定或利用它來規避 MiCA。」它正在與各國監管機構合作，鼓勵盡快統一 MiCA 規則的應用，使企業明白歐盟不是「挑選論壇或非法行為 」的場所。







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記者：張瑋婷