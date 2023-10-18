【YouTube更新】YouTube推多項更新　增穩定音量功能

▲ YouTube將在未來數周陸逐推出包含「穩定音量」在內的多項新功能，提升用户的使用體驗。

YouTube在去年曾作重大更新，推出了黑色主題介面和「環境模式」。而今年，YouTube將在未來數周陸逐推出包含「穩定音量」在內的多項新功能，提升用户的使用體驗。

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打開播放器後，用户能在「設定」找到「穩定音量」選項，而更新版的YouTube會預設開啟此功能。功能可以維持影片音量穩定，防止其忽大忽小，甚至發出刺耳的聲音。

YouTube亦跟上時代的步伐，在平台加入搜尋歌曲功能。用户可以以唱歌、哼歌或播放歌曲節錄的方式尋找心目中的歌曲。Google指功能透過人工智能（AI）將聲音和原始聲音進行匹配。

YouTube現時將帳户頁面和「媒體庫」分成兩個欄目，而平台將把它們合二為一，以「您」（You）標籤作分類。在新欄目下，用户能看到觀看記錄、播放清單、下載和付費項目，以及帳户設定與頻道資訊。

放大預覽圖 「讚好」按鈕添閃爍動畫

另外，在觀看影片方面，YouTube將放大的預覽圖，使用户在跳轉時更方便尋找其渴望觀看的部分。若用户想回到影片的開端，只需要長按影片時間軸的開始位置，直到感受到震動。而在全螢幕和縱向模式下，用户長按畫面便能將影片加快至2倍速。平台亦增加了鎖定屏幕功能，避免用户因錯誤點擊令影片停止播放。

為增加互動性，YouTube在「訂閱」和「讚好」按鈕加上閃爍動畫，用户點擊按鈕更會出現火花動畫。影片下的熱門評論亦會自動輪換。而在用户上傳新影片後，平台會顯示24小時觀看和按讚次數的動畫，以及顯示有多少觀眾正在觀看其內容。

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責任編輯：歐朗欣

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